У Ілона Маска немає доказів щодо Neuralink – The Guardian

Британське видання The Guardian звертає увагу на те, що бізнесмен Ілон Маск не навів «жодних наукових даних» на підтвердження заяв зроблених у ході презентації прогресу у роботі над нейроінтерфейсом 28-го серпня.

«Маск не представив жодних наукових даних на підтримку його заяв про свиней, або пристрої», – пише видання The Guardian про презентацію 28-го серпня 2020 року, у ході якої Ілон Маск заявив про успішне вживлення у мозок двох свиней варіантів нейроінтерфейсу, над яким тривалий час працює його компанія.

У матеріалі також згадується, що Маск в останні місяці поширював неправдиву інформацію щодо коронавірусу.

У матеріалі також згадується, що Маск в останні місяці поширював неправдиву інформацію щодо коронавірусу.

Як пише Радіо Свобода, у ході презентації Маск показав свиню, в мозок якої, за його словами, вживлений імплант розміром 8 міліметрів у діаметрі.

За словами Маска, чипи дозволяють фахівцям стежити за активністю центрів мозку свиней за допомогою технології бездротового з’єднання, відстежуючи те, чого торкається тварина своїм п’ятачком.

Редактор видання The Guardian у Twitter наголосив на важливості скептичного ставлення до заяв Ілона Маска.

«Він не є достовірним джерелом щодо заяв, які стосуються його самого, його здібностей, і висвітлення у ЗМІ має це визнавати», – твітує Алекс Херн, редактор The Guardian.із технологій.

Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink у 2016 році і інвестував у неї понад 100 мільйонів доларів.

Компанія має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, створивши мікрочип, який можна ввести хірургічним шляхом.

В перспективі компанія хотіла б за допомогою поєднання людини і комп’ютера суттєво покращити здатність зберігати та обробляти інформацію.

«Короткострокова ідея полягає у допомозі в лікуванні травм мозку. Маск заявив, що потім ця технологія може використовуватися для лікування складних неврологічних станів, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера», – пише Business Insider.

Маск мріє, щоб чипи давали можливість «симбіозу» між мозком людини та штучним інтелектом.

Ілон Маск раніше казав, що випробування на людях має початися в 2020 році, проте науковці у сфері нейрології поставили під сумнів такі строки, враховуючи, що компанія тільки розпочала випробування на тваринах у 2019 році, йдеться в Business Insider.

Складність подібних проєктів, і особливо настільки інвазивних, як Neuralink, полягає не лише у створенні самого пристрою, йдеться в статті Wired.

«Є також надзвичайно біологічно складний мозок, який намагається «проковтнути» будь-який сторонній матеріал, який потрапляє туди. Створення нейронного чипа, який можна використовувати у людей, вимагає років клінічних випробувань. Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) має затвердити ці пристрої. А для досягнення кінцевої мети Neuralink – з’єднання людини з машиною – спочатку доведеться переконати здорових людей відкрити свої черепи, щоб туди вживили імплантат», – пояснюють оглядачі.

Презентація футуристичного пристрою жваво обговорюється онлайн.

«А ви готові подумати про імплантацію цього пристрою у власний мозок», – питає у мережі Twitter журналістка Тріш Ріган.

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