SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу

Американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу другого ступеня ракети-носія Starship. Запуск відбувся на полігоні Бока-Чіка в Техасі.

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився убік і здійснив м’яку посадку на задану частину випробувального майданчика.

Starship – це перспективна надважка ракета, що складається з двох багаторазових ступенів. Другий має служити в якості вантажного або пасажирського космічного корабля.

SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі, для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.