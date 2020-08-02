Американські астронавти повертаються на Землю у капсулі SpaceX Dragon

Двоє астронавтів НАСА, які прибули на Міжнародну космічну станцію (МКС) на ракеті SpaceX у травні, повертаються на Землю.

Космонавти повертаються на Землю у капсулі SpaceX Dragon.

Незважаючи на наближення урагану «Ісайя» до США, НАСА заявило, що погода сприятлива для того, щоб капсула приводнилася у неділю вдень за місцевим часом в Мексиканській затоці, недалеко від Панама-Сіті, штат Флорида. Це буде перше приводнення астронавтів за останні 45 років. В останнє астронавти приводнювалися після спільної космічної місії США і СРСР «Аполлон-Союз» у 1975 році.

Астронавти завершують свою двомісячну місію, яка ознаменувала собою нову еру в американській космічній галузі – США вперше за багато років запустили в космос власну ракету з екіпажем на борту.

Після запуску Дуґ Герлі та Боб Бенкен з Космічного центру імені Кеннеді 30 травня, SpaceX стала першою приватною компанією, що відправила людей на орбіту Землі. Тепер SpaceX має стати першою приватною компанією, яка повернула людей з орбіти.

«Запуск був складнішим, але найголовніше – наше повернення додому», – зазначив Бенкен. За його словами, успішне приводнення дозволить назвати запуск американського екіпажу астронавтів «повним циклом».

Командир МКС Кріс Кессіді, який залишиться на станції з двома російськими космонавтами до жовтня, подарував Герлі маленький прапор США, залишений попередніми астронавтами після запуску на МКС з території США в липні 2011 року. Герлі був пілотом під час цього останнього польоту «Шаттлу». Цей прапор планують доставити на Місяць в рамках програми NASA «Артеміс».

Наступний політ екіпажу МКС на космічному кораблі SpaceX запланований на кінець вересня.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

О 17:16 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а його екіпаж приєднався до колег.