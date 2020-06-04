Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2020, Київ 08:00
Новини | Міжнародні

SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників в рамках програми Starlink

SpaceX провела черговий запуск у рамках програми Starlink

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 60 супутників в рамках програми Starlink.

Запуск відбувся о 4:25 ранку за Києвом з мису Канаверал у Флориді.

Після запуску перший ступінь ракети успішно приводнився на плавучу платформу «Of Course I Still Love You» (Звичайно, я все ще тебе люблю) в Атлантичному океані.

Це вже восьмий запуск у рамках програми Starlink. Попередній відбувся 23 квітня. Тепер на орбіті знаходяться 480 супутників, кожен масою 260 кілограмів.

Програма Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі. Спочатку компанія планує розгорнути орбітальну групу у 12 тисяч супутників для створення повномасштабної мережі, а далі розширити її до 30 тисяч супутників.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG