SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників в рамках програми Starlink

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 60 супутників в рамках програми Starlink.

Запуск відбувся о 4:25 ранку за Києвом з мису Канаверал у Флориді.

Після запуску перший ступінь ракети успішно приводнився на плавучу платформу «Of Course I Still Love You» (Звичайно, я все ще тебе люблю) в Атлантичному океані.

Це вже восьмий запуск у рамках програми Starlink. Попередній відбувся 23 квітня. Тепер на орбіті знаходяться 480 супутників, кожен масою 260 кілограмів.

Програма Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі. Спочатку компанія планує розгорнути орбітальну групу у 12 тисяч супутників для створення повномасштабної мережі, а далі розширити її до 30 тисяч супутників.