Запуск Crew Dragon: ракета Faslcon 9 повернулася на мис Канаверал

Ракета-носій Falcon 9, яка вивела на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon, повернулася на місце запуску – мис Канаверал у Флориді. Про це повідомляє компанія SpaceX.

Після запуску перша ступінь Falcon 9, призначена для багаторазового використання, приводнилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You («Звичайно, я все ще люблю тебе») в Атлантичному океані.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

О 17:16 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а його екіпаж приєднався до колег.