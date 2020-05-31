«Роскосмос» не виключає польотів російських космонавтів на МКС на кораблях Ілона Маска

Державна російська компанія «Роскосмос» не виключає польоти російських космонавтів на Міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon приватної американської компанії SpaceX Ілона Маска та Starliner, який розроблений корпорацією Boeing, повідомив керівник пресслужби «Роскосмосу» Володимир Устименко в коментарі агентству «РИА Новости».

«Усе обговорюється в планах подальшої взаємодії», – сказав Устименко.

За його словами, при цьому американські космонавти в цьому випадку можуть продовжити літати на російських кораблях.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту. 31 травня вони прибули на Міжнародну космічнічну станцію.

З 2011 року NASA платила Росії мільйонів доларів для доставки американських астронавтів у космос на кораблях «Союз».