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01 червня 2020, Київ 00:44
Новини | Коронавірус

«Роскосмос» не виключає польотів російських космонавтів на МКС на кораблях Ілона Маска

30 травня приватна американська компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon

Державна російська компанія «Роскосмос» не виключає польоти російських космонавтів на Міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon приватної американської компанії SpaceX Ілона Маска та Starliner, який розроблений корпорацією Boeing, повідомив керівник пресслужби «Роскосмосу» Володимир Устименко в коментарі агентству «РИА Новости».

«Усе обговорюється в планах подальшої взаємодії», – сказав Устименко.

За його словами, при цьому американські космонавти в цьому випадку можуть продовжити літати на російських кораблях.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту. 31 травня вони прибули на Міжнародну космічнічну станцію.

З 2011 року NASA платила Росії мільйонів доларів для доставки американських астронавтів у космос на кораблях «Союз».

Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі
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Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі

Майже 10 років NASA платило Росії за те, щоб відправляти своїх людей на орбіту. Нині ж астронавти збираються знову стартувати з американської землі, цього разу на гіперсучасній машині

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