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31 травня 2020, Київ 21:44
Новини | Міжнародні

Астронавти NASA приєдналися до команди МКС

30 травня приватна американська компанія SpaceX запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та двома астронавтами NASA

Астронавти NASA Дуґ Герлі і Боб Бенкен приєдналися до команди Міжнародної космічної станції.

Вони долучилися до представника Сполучених Штатів Крістофера Кессіді, росіян Анатолія Іванішина та Івана Ваґнера, які прибули на станцію 10 квітня.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

Перший ступінь ракети успішно повернувся назад – його посадили на плавучу платформу «Of course I still love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе») у Атлантичному океані.

О 17:16 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі
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Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі

Майже 10 років NASA платило Росії за те, щоб відправляти своїх людей на орбіту. Нині ж астронавти збираються знову стартувати з американської землі, цього разу на гіперсучасній машині

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