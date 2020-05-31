Астронавти NASA приєдналися до команди МКС

Астронавти NASA Дуґ Герлі і Боб Бенкен приєдналися до команди Міжнародної космічної станції.

Вони долучилися до представника Сполучених Штатів Крістофера Кессіді, росіян Анатолія Іванішина та Івана Ваґнера, які прибули на станцію 10 квітня.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

Перший ступінь ракети успішно повернувся назад – його посадили на плавучу платформу «Of course I still love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе») у Атлантичному океані.

О 17:16 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією.