США: пілотований рейс космічного корабля компанії SpaceX успішно стартував

У США двоє астронавтів успішно злетіли в космос уперше на борту комерційного пілотованого космічного корабля компанії SpaceX із назвою Crew Falcon 9.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із цим кораблем вдалося здійснити, незважаючи на нестійкі погодні умови, які загрожували вдруге змусити відкласти старт.

Астронавти Дуґ Герлі і Боб Бенкен відтак мають прибути на Міжнародну космічну станцію 31 травня. Вони мають залишитися там на чотири місяці, після чого повернутися на Землю.

Побоювання можливого удару блискавки змусили відкласти старт, який був спершу запланований на 27 травня.

Нинішній пуск став вирішальним у державно-приватному партнерстві Національної аерокосмічної адміністрації США і компанії SpaceX, яку заснував підприємець і фахівець у галузі високих технологій Ілон Маск. І компанія, і НАСА привітали цей пуск як історичний.

Від 2012 року компанія SpaceX уже доставляє на МКС вантажі на своїх безпілотних кораблях.

Від 2011 року, коли США припинили свою програму кораблів багаторазового використання «шатл», і дотепер людей на МКС доставляти тільки кораблями з серії «Союз» російського виробництва. Успіхи SpaceX мають позбавити Росію цієї монополії.