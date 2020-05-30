Crew Dragon: погода знову може завадити старту історичної місії

Компанія Ілона Маска SpaceX 30 травня планує запустити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель Crew Dragon із двома астронавтами на борту. Запуск запланований на 22:22 за київським часом.

Запуск мав відбутися 27 травня, але його перенесли через погодні умови.

Негода може завадити польоту і сьогодні. Через прогнозовані грози НАСА дає 50% ймовірності проведення запуску історичної місії.

Чиновники НАСА і SpaceX планують оцінити погодні умови, перш ніж ухвалювати рішення щодо можливості старту 30 травня.

Якщо погода знову завадить польоту, наступна можливість буде 31 травня о 22:00 за Києвом. Синоптики прогнозують гарну погоду на той час.

Астронавти НАСА, 49-річний Роберт Бенкен та 53-річний Дуґлас Герлі, 27 травня вже перебували у Crew Dragon, коли запуск відклали через побоювання, що в корабель може влучити блискавка.

Запуск стане першим після дев’ятирічної перерви стартом астронавтів на американському кораблі з території США. І першим в історії пілотованим польотом, який організовує приватна компанія, – до цього SpaceX доставляла на орбіту тільки вантажі.