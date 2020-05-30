Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 травня 2020, Київ 12:10
Новини | Міжнародні

Crew Dragon: погода знову може завадити старту історичної місії

Запуск мав відбутися 27 травня, але його перенесли через погодні умови

Компанія Ілона Маска SpaceX 30 травня планує запустити до Міжнародної космічної станції пілотований корабель Crew Dragon із двома астронавтами на борту. Запуск запланований на 22:22 за київським часом.

Запуск мав відбутися 27 травня, але його перенесли через погодні умови.

Негода може завадити польоту і сьогодні. Через прогнозовані грози НАСА дає 50% ймовірності проведення запуску історичної місії.

Чиновники НАСА і SpaceX планують оцінити погодні умови, перш ніж ухвалювати рішення щодо можливості старту 30 травня.

NASA та компанія SpaceX готуються до історичного запуску на МКС – відео
Embed
NASA та компанія SpaceX готуються до історичного запуску на МКС – відео

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Якщо погода знову завадить польоту, наступна можливість буде 31 травня о 22:00 за Києвом. Синоптики прогнозують гарну погоду на той час.

Астронавти НАСА, 49-річний Роберт Бенкен та 53-річний Дуґлас Герлі, 27 травня вже перебували у Crew Dragon, коли запуск відклали через побоювання, що в корабель може влучити блискавка.

Запуск стане першим після дев’ятирічної перерви стартом астронавтів на американському кораблі з території США. І першим в історії пілотованим польотом, який організовує приватна компанія, – до цього SpaceX доставляла на орбіту тільки вантажі.

Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Назад в майбутнє: астронавти повертаються на стартовий майданчик, готові до нової подорожі

Майже 10 років NASA платило Росії за те, щоб відправляти своїх людей на орбіту. Нині ж астронавти збираються знову стартувати з американської землі, цього разу на гіперсучасній машині

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG