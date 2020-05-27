SpaceX вперше відправить астронавтів НАСА на МКС

SpaceX стане першою приватною компанією, яка пошле людей у космос. 27 травня космічний корабель Crew Dragon із двома астронавтами космічного агентства США НАСА на борту вирушить у політ до Міжнародної космічної станції.

У разі успіху цей запуск ознаменує вирішальний момент у дослідженні космосу – доступ приватної компанії до сфери, яка протягом семи десятиліть символізувала могутність кількох держав.

Запуск ракети SpaceX запланований на 23:33 за київським часом зі стартового майданчика у космічному центрі Кеннеді у Флориді, з того ж місця, звідки 20 липня 1969 року Ніл Армстронг і його члени екіпажу Apollo 11 вирушили у свою історичну подорож до Місяця.

До складу екіпажу входять астронавти НАСА Боб Бенкен і Дуґ Герлі, які останні два тижні перебували на карантині, щоб запобігти зараженню коронавірусом.

Crew Dragon має досягти МКС 28 травня і, ймовірно, залишиться пристикованим там до серпня.

Заснована у 2002 році Ілоном Маском компанія Space Exploration Technologies Corp., або SpaceX, стала першою приватною компанією, яка співпрацювала з НАСА і пристикувала вантажну капсулу на МКС у 2012 році, відтоді регулярно здійснюючи поставки на станцію.

НАСА заплатила SpaceX понад три мільярди доларів на розробку, побудову, тестування й експлуатацію своєї багаторазової капсули Crew Dragon протягом шести майбутніх подорожей у космос.

«SpaceX не було б тут без НАСА», – сказав Маск минулого року після успішної генеральної репетиції без людей для польоту на МКС.

Президент США Дональд Трамп повинен взяти участь у запуску у Флориді. Трамп намагається підтвердити американське панування в космосі і розпорядився повернути американців на Місяць у 2024 році. У грудні Трамп запустив космічні сили, першу нову військову службу США за понад 70 років.