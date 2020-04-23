SpaceX вивела на орбіту 60 супутників програми Starlink

Американська компанія SpaceX 22 квітня провела сьомий запуск у рамках програми Starlink.

Ракета Falcon 9 стартувала з Космічного центру Кенеді у Флориді, який належить Національному аерокосмічному агентству США.

Falcon успішно вивела на орбіту 60 супутників Starlink.

Перший ступінь ракети успішно приводнили на платформу «Of Course I Still Love You» (Звичайно, я все ще тебе люблю) у Атлантичному океані.

Програма Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі.