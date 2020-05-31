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31 травня 2020, Київ 18:42
Новини | Міжнародні

Корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією

Запуск ракети Falcon 9 з мису Канаверал у Флориді, 30 травня 2020 року

Космічний корабель Crew Dragon приватної американської кампанії SpaceX зістикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Це сталося о 17:16 за київським часом.

Ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon та двома астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на його борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал, Флорида, 30 травня. Перший ступінь ракети успішно повернувся назад – його посадили на плавучу платформу «Of course I still love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе») у Атлантичному океані.

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