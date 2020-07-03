SpaceX готується до чергового запуску в рамках програми Starlink

Ракетобудівна компанія SpaceX готується вивести на орбіту ще 60 супутників в рамках програми Starlink.

Десятий запуск Falcon 9 в рамках програми має відбутися 8 липня.

Окрім супутників програми ракета-носій також виведе на орбіту два космічні апарати BlackSky від американської компанії Spaceflight Industries.

Програма Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі. Спочатку компанія планує розгорнути орбітальну групу у 12 тисяч супутників для створення повномасштабної мережі, а далі розширити її до 30 тисяч супутників.