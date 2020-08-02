Астронавти, що поверталися на Землю з МКС в капсулі SpaceX Crew Dragon, успішно приводнилися

Астронавти НАСА Роберт Бенкем і Даґлас Герлі успішно повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції в капсулі компанії SpaceX Crew Dragon 2 серпня, повідомляє NASA.

Бенкен і Герлі приводнилися в Мексиканській затоці поблизу узбережжя штату Флорида. Капсулу підняли на борт корабля і відкрили після нетривалої підготовки, команда відновлення допомогла їм залишити капсулу. Космонавти ще до відкриття капсули повідомили, що почуваються добре.

«Це вперше космічний корабель з американським екіпажем, побудований та керований приватною компанією, повертається з Міжнародної космічної станції, відкриваючи нову еру в підкоренні космосу людиною», – повідомляє NASA.

Наразі кораблі, які підняли на борт капсулу та парашути від неї, прямують до берега.

30 травня приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Дуґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту.

О 17:16 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а його екіпаж приєднався до колег.