NASA запускає ще один марсохід для пошуку життя на «червоній планеті»

Американське космічне агенство NASA 30 липня планує запустити свою останню місію на Марс, яка встановить ще один марсохід на «червону планету» для пошуку ознак давнього мікробного життя.

Запуск ракети Atlas V541 з марсоходом запланований на 11:50 за Грінвічем (14:50 за Києвом) із мису Канаверал, штат Флорида.

Якщо все піде за планом, ровер Perseverance досягне «червоної планети» 18 лютого 2021 року.

Це вже буде дев’ята посадка NASA на Марс з урахуванням попередніх місій марсоходів і космічних кораблів.

Один із роверів Curiosity все ще активний. З моменту приземлення в 2012 році він пройшов 23 кілометри планети.

Нещодавно Китай запустив марсохід, який повинен прибути на Марс до травня 2021 року. Тобто до середини наступного року на планеті може з’явитися три активних марсоходи.

За даними NASA, марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні «аналоги», і може самостійно переміщатися по 200 метрів на день. Він має 19 камер і два мікрофони, які, як сподіваються вчені, впеше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована «рука» завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.

Основна місія Perseverance – дослідити планету для доведення існування давнього життя. Вчені вважають, що колись на Марсі існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя.

Також у 2030-х роках США планують відправити на Марс астронавтів у рамках своєї програми Artemis, яка передбачає використання бази на Місяці в якості випробувальної платформи для перебування людей, перш ніж здійснити їхній політ на Марс.