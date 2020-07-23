Китай здійснив безпілотний політ на Марс

Китай 23 липня запустив свою безпілотну місію на Марс, в ході якої він сподівається з допомогою марсохода дослідити ґрунт Червоної планети.

Державні ЗМІ Китаю повідомляють, що важка ракета Long March 5 з апаратами місії Tianwen-1 запустили з космодрому Веньчан у південній острівній провінції Хайнань.

За успішним стартом спостерігали сотні людей на пляжі через затоку.

Китайському космічному кораблю знадобиться сім місяців, щоб досягти Марса. Це друга спроба Китаю полетіти на Марс. В 2011 році здійснити політ не вдалося.

Крім того, нинішній запуск Китаю – другий політ на Марс за останні дні. 20 липня свою місію запустили вперше Об’єднані Арабські Емірати.

Наступного тижня також США планують запустити свій найдосконаліший марсохід Perseverance з мису Канаверал.

Посадка на Марсі вважається доволі складним завданням у космічній галузі. Тільки США успішно посадили свій космічний корабель на марсіанській землі – загалом вісім разів із 1976 року. Ще шість космічних кораблів досліджують Марс з орбіти: три американських, два європейських і один індійський.