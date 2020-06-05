Ілон Маск обурився тим, що компанія Amazon заблокувала книгу про коронавірус

Засновник компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск у Twitter закликав розділити компанію Amazon, щоб вона перестала бути монополістом. Приводом для обурення Маска стала скарга на найбільшу світову компанію інтернет-торгівлі від автора книги про коронавірус. Він написав на своій сторінці у соціальних мережах. що Amazon заблокувала його книгу від публікації власним коштом, повідомляють Голос Америки і Reuters.

Книга, за повідомленням ЗМІ, ставить питання про ризики епідемії коронавірусу.

«Це ненормально, Джефф Безос», – написав Маск, звертаючись до засновника Amazon Джеффа Безоса. Безос також є власником компанії-конкурента Маска в космічних проектах.

«Час розділити Amazon. Монополії – це неправильно!», – додав Маск у другому твіті.

Ілог Маск не має повноважень на те, щоб розділити компанію Amazon, однак його думка є вагомою, оскільки йому вдалося здійснити те, що ніхто до нього не робив. А саме: оголосити про свої ідеї із освоєння космосу, зібрати кошти на їхню реалізацію, і реалізувати велику частину із задуманого.

Зокрема – відправити астронавтів на Міжнародну космічну станцію, хоча до цього повну монополію на траспортування астронавтів мала Росія.

Інтернет-компанія не відреагувала на твіт Маска, але заявила, що книга автора Алекса Беренсона під назвою «Невідома правда про COVID-19 та карантини. Частина 1: Введення, обліки смертей та оцінки», була помилково заблокована і тепер її можна придбати.

Компанія запевнила, що це рішення не пов‘язане із твітом Маска.

Amazon – американська компанія, найбільша в світі платформа з інтернет-продажів, електронної комерції, відкритихінтрнет торгів та ринкової капіталізації.

Джефф Безос є єдиним бізнесменом в списку Forbes, чиї статки перевищують 100 мільярдів доларів – за даними на 7 квітня 2020 року особистий капітал Безоса оцінюється у 113 мільярдів доларів. Нерухомість, яка йому надежить, є також найдорожчою у світі.​

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