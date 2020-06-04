Телефонне право Зеленського: кому президент дзвонив протягом року

Президент Володимир Зеленський й далі намагається впливати на посадовців, які не є його прямими підлеглими, методом прямих телефонних дзвінків. Останній з таких – голові «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру викликав неабиякий резонанс та хвилю критичних зауважень. Адже є підстави для сумнівів у законності та ефективності такого методу впливу, як телефонне право. Радіо Свобода пропонує пригадати, кому по-за межами прямих обов’язків телефонував Зеленський протягом року і які від того були результати.

3 червня 2020 року президент Володимир Зеленський зателефонував голові «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру під час робочої поїздки до Хмельницької області. Так глава держави під час зустрічі з місцевими підприємцями відреагував на їхні скарги щодо проблем із реструктуризацією кредитів.

Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів

«Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту. Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві? Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить, це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви», – сказав Зеленський.

Президент закликав голову банку ухвалити рішення, «щоб люди могли погашати кредити через рік», бо, за словами Зеленського, «у них зараз немає грошей через коронавірус».

Дзвінок Кличку

У липні 2019 року Володимир Зеленський під час робочого візиту в Дніпро дізнався від працівників заводу Південмаш імені А. Макарова про те, що мерія Києва не заплатила за трамваї, вироблені ними. Президент одразу зателефонував міському голові столиці Віталію Кличку

До мене звертаються як до президента, я телефоную вам

«Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам», – сказав Зеленський Кличку.

Президент також закликав мера Києва переписати умови тендеру на виробництво трамваїв, через які українські виробники не можуть брати в них участь.

«Найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо», – заявив Зеленський.

Віталій Кличко пообіцяв розрахуватися за вироблені на «Південмаші» трамваї після коригування міського бюджету.Також Кличко наголосив, що головною вимогою тендерів на закупівлю трамваїв є низька підлога, що важливо для зручності людей з інвалідністю, а ще два роки тому компанія «Татра-Південь», виробництво якої організовано на базі заводу «Південмаш», таких трамваїв запропонувати не могла.

Чи зателефонував Зеленський Гройсману?

Вже за кілька днів по тому президент Володимир Зеленський пообіцяв подзвонити прем'єр-міністру Володимиру Гройсману для того, щоб він підписав подання на звільнення голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. Про це президент сказав під час робочої наради в Одесі.

Я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру

«Я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру і дуже його попрошу – допомогти у звільненні пана Ноняка», – пообіцяв Зеленський.

Перед цим президенту доповіли про численні службові зловживання в «Укртрансбезпеці», зокрема, про «відкати» за те, щоб вантажівки, вага яких перевищує припустимі норми, отримували дозвіл рухатись українськими дорогами.

За кілька днів Ноняка усунули від виконання обов’язків керівника «Укртрансбезпеки». Він заявив, що «не тримається за крісло», але не дозволить «нівелювати результати, яких вдалося досягти завдяки злагодженій роботі всієї команди» протягом більше ніж п'ятирічного періоду його керівництва службою.

Пошук «чорних лісорубів»

Того ж місяця 2019 року президент України зателефонував директору одного з лісогосподарств Харківщини. Він це зробив під час наради в Науково-дослідному інституті лісового господарства в Харківські області.

Директор держпідприємства «Жовтневе лісове господарство» Руслан Чагаровський розповів Володимирові Зеленському про незаконне вирубування найдорожчих і цінних порід із подальшим продажем деревини за кордон, яке організувала група осіб. За його словами, збитки від діяльності «чорних лісорубів» можуть сягати мільярда гривень Чагаровський заявив, що одним із головних порушників правил рубки – «найбільшим «чорним лісорубом» по Харківщині» – є директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Президент зателефонував Сисі й запросив його на зустріч.

Ви в Києві? Зайдіть завтра в Адміністрацію президента

«Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Адміністрацію президента о десятій», – сказав Зеленський.

Номер телефону Віктора Сиси президент дізнався в головного інженера лісогосподарства, який повідомив, що директор перебуває у відрядженні. Пізніше Віктор Сиса переконував, що був відсутнім на нараді через відрядження до столиці. Крім того, він заперечує свою причетність до незаконних вирубок лісу.

Дзвінка щодо «чорта» не було – Баканов

Також у липні минулого року президент Зеленський під час зустрічі з керівниками Київської області вигнав із зали секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка через його судимість. Після цього Зеленський пригрозив, що подзвонить Івану Баканову, призначеному керівником Служби безпеки України, щодо Годунка.

Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта

«Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта. Мені треба закінчити з цією людиною», – сказав президент.

Пізніше Іван Баканов під час брифінгу запевняв, що Володимир Зеленський не телефонував йому щодо Ярослава Годунка.

«Такого дзвінка не було», – наголошував очільник СБУ.

За словами Баканова, президент часто йому телефонує, але жодного разу не дзвонив, щоб запитати про якогось «чорта». Він також уточнив, що СБУ не проводить перевірок стосовно Годунка.

Ностальгічний дзвінок

У травні 2019 року Володимир Зеленський після першого концерту «Кварталу 95», який пройшов без його участі, зателефонував артистові Євгену Кошовому і висловив критичні зауваження. Про це художній керівник «95-го кварталу» Олександр Пікалов розповів в інтерв'ю «Українській правді».

Зеленський не питав про гумор – на адресу його або адресу Богдана

«Після ефіру дзвонив. Поставив кілька питань, які його турбували в нашому виступі. Але він не питав про гумор – на адресу його або адресу Богдана. Він запитав, чому немає джингла (музична заставка на початку концерту – ред.). Чисто технічні питання його цікавили... подзвонив Жені (Кошовому – ред.), сказав: «А чого там не так, там не так?» – розповів Пікалов.

Олександр Пікалов запевнив, що у Зеленського не було запитань щодо гумору та жартів про нього і тодішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.