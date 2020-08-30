Темношкіра жінка має вперше полетіти на Міжнародну космічну станцію

Астронавтка Джанетт Еппс має стати першою темношкірою жінкою, яка полетить на Міжнародну космічну станцію.

Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) анонсувало, що 49-річна Еппс полетить у свою першу шестимісячну експедицію у 2021 році.

Вперше вона мала полетіти на орбіту в червні 2018 року, але її замінили за кілька місяців до вильоту. У НАСА тоді не надали пояснень.

Епп має полетіти на МКС на американському Boeing CST-100 Starliner. Таким чином, американська аерокосмічна індустрія продовжує відновлювати використання власних космічних кораблів: у травні приватна компанія SpaceX запустила корабель Crew Dragon з двома людьми на борту.

Вперше з 2011 року запуск відбувався з американської території. До цього дев’ять років людей на МКС доставляли тільки кораблями із серії «Союз» російського виробництва.