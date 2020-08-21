В американському секторі МКС виявлено витік повітря

В американському секторі Міжнародної космічної станції виявлено невеликий витік повітря.

За інформацією Національного аерокосмічного агентства США (НАСА), через витік зріс тиск, але це не становить небезпеки для екіпажу.

Ремонтні роботи проходитимуть з 21 по 23 серпня. На цей час американські астронавти переберуться до російського сектору.

Перші ознаки витоку повітря в американському секторі МКС вперше зафіксували у серпні 2019 року. Через постійні операції на МКС спеціалістам НАСА знадобився час, щоб зібрати достатньо даних для аналізу проблеми.