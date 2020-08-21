Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 серпня 2020, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

В американському секторі МКС виявлено витік повітря

Витік повітря виявили у американському секторі МКС

В американському секторі Міжнародної космічної станції виявлено невеликий витік повітря.

За інформацією Національного аерокосмічного агентства США (НАСА), через витік зріс тиск, але це не становить небезпеки для екіпажу.

Ремонтні роботи проходитимуть з 21 по 23 серпня. На цей час американські астронавти переберуться до російського сектору.

Перші ознаки витоку повітря в американському секторі МКС вперше зафіксували у серпні 2019 року. Через постійні операції на МКС спеціалістам НАСА знадобився час, щоб зібрати достатньо даних для аналізу проблеми.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG