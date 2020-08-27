У NASA повідомили про зняття режиму ізоляції на МКС

Національне аерокосмічне агентство США повідомило, що в американському секторі Міжнародної космічної станції тиск нормальний, витоку повітря немає і астронавт США Кріс Кессіді може повернутися в свій модуль для штатної роботи.

«Командир Кріс Кессіді почав день, відкривши люки американського сегмента, щоб відновити нормальну роботу станції. Він повторно активував американське обладнання життєзабезпечення і повернув на місця зберігання спорядження, яке екіпаж використовував під час роботи в службовому модулі «Зірка», – йдеться заяві NASA.

П’ять днів американець Кріс Кессіді і двоє росіян Анатолій Іванишин та Іван Вагнер провели в ізоляції в російському модулі «Зірка» після того, як прилади на МКС зафіксували витік кисню і падіння тиску в американському сегменті станції. Ізоляція мала тривати до 23 серпня, але її продовжили. Під час перевірки, яка тривала 5 днів, місце витоку не знайшли.

Перші ознаки витоку повітря в американському секторі МКС вперше зафіксували у серпні 2019 року. Через постійні операції на МКС спеціалістам НАСА знадобився час, щоб зібрати достатньо даних для аналізу проблеми.