Четверо астронавтів вирушили до МКС на борту корабля Crew Dragon компанії SpaceX

Компанія SpaceX здійснила запуск пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС). Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

На борту перебувають чотири астронавти: американці Майк Гопкінс, Віктор Ґловер, Шеннон Вокер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті. Вони пробудуть на МКС шість місяців.

Після запуску, що відбувся в ніч на 16 листопада, американське космічне агентство NASA повідомило, що перша ступінь космічного корабля відокремилася і приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані. Також успішно відокремилася друга ступінь. Пізніше Crew Dragon вийшов на орбіту.

Передбачається, що політ до МКС займе 27 годин. Спочатку запуск планувався на суботу, але він був відкладений через сильні пориви вітру, повідомили представники NASA.

У серпні космічний апарат Crew Dragon корпорації SpaceX завершив свій перший пробний пілотований політ, успішно приводнившись у Мексиканській затоці з двома астронавтами на борту. Вони вирушили в космос у травні з Флориди. Це був перший запуск астронавтів НАСА з американської території з 2011 року і перший пілотований політ космічного корабля, створеного комерційною компанією.

У NASA відзначили, що це перша «робоча» місія ракети і космічного корабля, виготовлених приватною компанією.