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27 вересня 2020, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

Ілон Маск оголосив про майбутнє випробування ракети Starship

Ілон Маск регулярно повідомляє про роботи зі створення космічної системи Starship

Ілон Маск заявляє, що приблизно через тиждень має намір запустити прототип космічної ракети Starship, який розробляє його компанія SpaceX для польоту людини на Марс.

26 вересня він уточнив, що політ ракети Starship відбудеться в атмосфері Землі на висоті 15 кілометрів. Раніше оголошувалося про висоту 18 кілометрів. У чому причина зміни параметрів польоту, Маск поки не повідомив.

Ілон Маск опублікував фотографію частини ракети, на якій видно хвостове оперення. «Носовий обтічник і стабілізатори – наступного тижня», - пообіцяв Маск.

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