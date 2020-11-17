Корабель Сrew Dragon компанії SpaceX пристикувався до МКС

Американський космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту вранці 17 листопада пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Стиковка до модуля Harmony американського сегмента МКС проводилася в автоматичному режимі.

Екіпаж розпочав підготовку до переходу на станцію. Цей процес може тривати кілька годин.

Астронавти США Майкл Гопкінс, Віктор Ґ ловер і Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїті Ногуті працюватимуть на МКС пів року.

Ці астронавти приєднаються до членів 64-ї тривалої експедиції на МКС у складі командира станції росіянина Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова і астронавта NASA Кетлін Рубінс.

Запуск здійснений на виконання контракту на комерційні польоти NASA з компанією SpaceХ Ілона Маска, яка розробила корабель і ракету-носій.

Це перший регулярний політ для США після того, як у 2011 році була завершена програма Space Shuttle. Свій перший тестовий політ до МКС з астронавтами на борту Crew Dragon здійснив 30 травня, а випробувальний політ у безпілотному режимі – в березні 2019 року.