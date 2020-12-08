Космічна вантажівка SpaceX стикувалася з МКС

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX ввечері 7 грудня стикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомили у НАСА.

Корабель стикувався з модулем Harmony. За операцією стежили астронавти Кейт Рубінс та Віктор Гловер.

Cargo Dragon доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів та досліджень. Корабель також доставив комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, який можна використовувати для запуску міні-супутників та скидання сміття і відходів зі станції.

Dragon здійснює свій 21-й політ до МКС. На станції він пробуде близько місяця, після чого повернеться на Землю з результатами досліджень та іншим вантажем.