В Україні налічується 23,3 тисячі електромобілів – Укравтопром

В українському автопарку налічується 23,3 тисячі автомобілів, які працюють виключно на електротязі, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Найпопулярнішими серед українців є такі моделі електрокарів:

NISSAN Leaf – 11731 штук;

TESLA Model S – 1653;

RENAULT Kangoo Z.E. – 1058;

BMW i3 – 1009;

TESLA Model 3 – 926;

FIAT 500e – 781;

VOLKSWAGEN e-Golf – 758;

TESLA Model X – 655;

MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive – 627;

RENAULT Zoe - 626.

Щодо того, скільки в Україні на даний час є зарядних станцій для електромобілів, то такої інформації в «Укравтопромі» не мають.

Цього місяця в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Україні почали видавати «зелені» номери для електромобілів.



«Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів», – заявили у відомстві.



У міністерстві наголосили, що ці номери будуть розпізнаватися навіть камерами, що працюють в чорно-білому режимі.