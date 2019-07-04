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04 Липень 2019, Київ 18:25
Новини | Суспільство

Попит на електромобілі в Україні зріс на 58% – Укравтопром

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За півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі електромобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 58%, повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

«Левову частку (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації. Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 253 реєстрацій. Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто. Електромобіль FIAT 500e обрали 135 українців – і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe – 134 штуки», – йдеться в повідомленні.

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Верховна Рада України в 2018 році на чотири роки звільнила від сплати ПДВ та акцизу електромобілі, які будуть ввозити в Україну. Такі преференції мають діяти до 2022 року.

Електромобілі у світі та Україні
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Електромобілі у світі та Україні

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