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06 жовтня 2020, Київ 17:56
Новини | Події

В Україні почали видавати «зелені» номери для електромобілів – МВС

МВС: відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій

В Україні почали видавати «зелені» номери для електромобілів, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів», – заявили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що ці номери будуть розпізнаватися навіть камерами, що працюють в чорно-білому режимі.

Станом на лютий 2020 року в Україні були зареєстровані майже 20 тисяч електрокарів.

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