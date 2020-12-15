В Польщі готують випуск першого електромобіля «Izera»

У Польщі готуються до випуску першого електромобіля. Про це заявило Товариство електромобільності Польщі (Spółka Electromobility Poland) 15 грудня.

Для реалізації плану свої зусилля об’єднують адміністрація Сілезького воєводства, Міністерство клімату і довкілля, Катовицька спеціальна економічна зона, об’єднання «Державні ліси», а також адміністрація міста Явожна (Jaworzna), де буде зведений завод електромобілів.

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«Розміщення заводу в Сілезії – це не випадковість, адже тут б’ється промислове серце Польщі. Тут є величезні промислові традиції й неповторний характер праці», – зазначив міністр клімату і довкілля Міхал Куртика.

Будівництво заводу має розпочатись у 2021 році, планується, що перший автомобіль зійде з конвеєру у 2024 році.

Назва електромобілю «Izera» походить від назви річки Ізери, яка протікає теренами Польщі (Izera) й Чехії (Jizera).