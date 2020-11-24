Bloomberg: Ілон Маск випередив Білла Ґейтса й посів друге місце в рейтингу найбагатших людей світу

Американський підприємець, керівник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск випередив на кілька десятків мільйонів доларів засновника Microsoft Білла Ґейтса й посів друге місце в рейтингу найбагатших людей світу, свідчать дані на сайті Bloomberg.

Він збільшив свої статки одразу на 7,24 мільярда доларів. Тепер вони сягають приблизно 128 мільярдів. Приріст багатства Маска відбувається на тлі зростання акцій компанії Tesla, яка виробляє електромобілі. За 2020 рік капітал підприємця зріс на 100 мільярдів доларів.

Лідирує в рейтингу засновник Amazon Джефф Безос з 182 мільярдами доларів.