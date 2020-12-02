МЗС має на балансі 10 машин, а міністерство фінансів – два електромобілі

Міністерство закордонних справ Україні повідомило, що має на балансі 10 автомобілів, не уточнивши їхніх характеристик. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Міністерство фінансів України у відповідь на аналогічний запит повідомило, що має два електромобілі.

«На балансі Міністерства фінансів України обліковуються 2 автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами, а саме:

– Hyundai loniq EV Premium 2019 року випуску;

– Hyundai loniq EV TOP 2019 року випуску», – ідеться у відповіді.

Раніше кілька міністерств повідомляли, що не мають на балансі службових авто.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».