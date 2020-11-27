Офіс генпрокурора має на балансі 73 автомобілі

Офіс генерального прокурора має на балансі 73 автомобілі, повідомили у пресслужбі ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Придбання автомобілів у 2019-2020 роках Офісом генерального прокурора (Генеральною прокуратурою) не здійснювалось», – йдеться в повідомленні.

Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.

Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».