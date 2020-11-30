МОН, Міненерго та Мінсоцполітики кажуть, що не мають на своєму балансі автотранспорту

Міністерство освіти і науки, Міністерство соціальної політики та Міністерство енергетики повідомили, що не мають у себе на балансі автотранспортних засобів. Про це йдеться у відповідях на запити Радіо Свобода від трьох міністерств.

Крім того, у Мінсоцполітики і в Міненерго додали, що закупівлю службових автомобілів у 2019-2020 роках не здійснювали.

Більше того, у Мінсоцполітики вказали, що і не планують це робити в 2021 році.

Раніше Кабінет міністрів України повідомив Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».