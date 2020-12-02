Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 грудня 2020, Київ 10:17
Новини | Політика

Ще одне міністерство заявило про відсутність на своєму балансі службових авто

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило, що не має на балансі автотранспортних засобів. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Видатки на придбання автомобілів протягом 2020 року Мінекономіки не здійснювалися. Разом з тим інформуємо, що на балансі Мінекономіки службові автомобілі відсутні», – йдеться у повідомленні.

Раніше ще кілька міністерств повідомляли, що не мають на балансі службових авто.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG