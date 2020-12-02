Ще одне міністерство заявило про відсутність на своєму балансі службових авто

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило, що не має на балансі автотранспортних засобів. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Видатки на придбання автомобілів протягом 2020 року Мінекономіки не здійснювалися. Разом з тим інформуємо, що на балансі Мінекономіки службові автомобілі відсутні», – йдеться у повідомленні.

Раніше ще кілька міністерств повідомляли, що не мають на балансі службових авто.

Водночас Кабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».