В Україні видали 1740 «зелених» номерів для електромобілів – МВС

В Україні видали 1740 номерних знаків для електромобілів, повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України на запит Радіо Свобода.

«За даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 24 листопада 2020 року видано 1740 номерних знаків для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння», – повідомили у МВС.

За даними Головного сервісного центру МВС, закупівля згаданих номерних знаків здійснюється відповідно до укладеного договору про закупівлю, згідно з умовами якого виготовлення номерних знаків здійснюється протягом семи календарних днів із моменту отримання заводом заявки на партію товару в кількості не більше ніж 25 тисяч одиниць.

«Вартість послуги реєстрації/перереєстрації колісних транспортних засобів передбачена постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 і становить для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД – 152,63 грн, для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва – 190,15 грн, за виключенням вартості бланків і номерних знаків», – додали у відомстві.

На початку жовтня в Україні почали видавати «зелені» номерні знаки для електромобілів.

У жовтні в Укравтопромі повідомляли, що в Україні налічується 23,3 тисячі електромобілів.