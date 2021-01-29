ДСНС попереджає водіїв про складні погодні умови

У Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці 29 січня попередили водіїв про складні погодні умови.

«Сьогодні вдень у більшості областей невеликий, на північному сході країни та в Карпатському регіоні помірний сніг, у східних і південно-східних областях невеликий сніг з дощем; лише в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних областях та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура від 3° морозу до 2° тепла, у східних, Запорізькій і Херсонській областях та в Криму 2-7° тепла», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що на дорогах очікується ожеледиця.

«Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів», – наголосили у ДСНС.

У відомстві також розповіли про наслідки негоди 28 січня.

«28 січня в Одеській області на автодорозі М-05 Київ – Одеса у зв’язку із сніговими переметами спричиненими поривчастим вітром виник затор з великогабаритних транспортних засобів на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку м. Київ (близько 300 автомобілів). Розчищено проїзд двох смуг у напрямку м. Одеса та забезпечено рух легкових автомобілів в обох напрямках. На даній ділянці працює 23 одиниці техніки та 34 чоловіки, з них від ДСНС 9 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу», – йдеться у оперативному звіті.

Від початку негоди співробітники ДСНС відбуксирували понад 900 транспортних засобів, зокрема 28 «швидких» та 25 автобусів.

«Надано допомогу понад 1 тис. 800 особам (з них 3 породілля), розпилено та прибрано 69 повалених дерев, розчищено 750 км дорожнього покриття від снігу. Від ДСНС залучалося 912 чоловік особового складу та 288 одиниць техніки», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження руху транспорту зберігаються на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області, а також М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області.