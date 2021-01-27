«Укравтодор» обмежує і закриває рух дорогами півдня України, Київ не пускатиме в місто вантажівки

Державне агенство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило, що через негоду закриває або обмежує рух на окремих ділянках доріг на півдні України.

«З 21:30 27 січня 2021 року обмежено рух для проїзду вантажних та великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільній дорозі загального користування державного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363. Для всіх категорій транспортних засобів рух обмежено на автомобільній дорозі загального користування державного значення: М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 76+416 – км 157+052», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з 21:00 години 27 січня заборонено рух вантажівок та пасажирських автобусів на окремих дорогах Одещини.

«Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах: М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 - км 308+000; М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 58+682, км 58+925- км 59+123», – повідомили у відомстві.

В «Укравтодорі» кажуть: інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

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Крім того, із 6:30 28 січня тимчасово обмежать в’їзд до столиці великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Як повідомила пресслужба КМДА, обмеження діятиме до покращення погоди.

За даними Укргідрометцентру, через активізацію циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях сильний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, червоний ). В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, помаранчевий). В Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, жовтий ). На дорогах ожеледиця.