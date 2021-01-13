WWF: за 13 років у світі вирубали 43 млн гектарів тропічних лісів

У світі за 13 років вирубали 43 мільйони гектарів тропічних лісів, це приблизно як площа Каліфорнії, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

У новому звіті, оприлюдненому 13 січня, організація проаналізувала дані з 2004 по 2017 роки по 24 точках вирубування лісів в Азії, Латинській Америці, Африці.

Найбільших збитків, за даними експертів, завдано джунглям у басейні Амазонки – в Бразилії, Колумбії, Перу, Болівії, Венесуелі і Гаяні. Там знищено понад 18 мільйонів гектарів лісів – це, для порівняння, приблизно половина території Німеччини.

Інші регіони, що викликають занепокоєння екологів, розташовані на островах Калімантан, Суматра, Мадагаскар, а також у Парагваї й Аргентині. Близько половини тропічних лісів там значно розділені дорогами або сільгоспугіддями, що робить їх більш уразливими до посух і пожеж.

«Ліси часто вирубують для виробництва сої, какао, яловичини, які йдуть на імпорт. Приблизно шоста частина продуктів, що продаються в ЄС, сприяє вирубці лісів у тропіках», – відзначають експерти.

Сьюзен Вінтер, співробітниця німецького відділення Фонду дикої природи, назвала тропічні ліси «джерелом здоров’я для природи і людства». За її словами, якщо не вдасться зупинити їх знищення, то зупиниться «саме життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо».