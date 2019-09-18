Нелегально вирубані українські ліси стають деревним вугіллям для ЄС – Всесвітній фонд природи

Офіційно близько 22% деревного вугілля для грилю, яке імпортує ЄС, походить з України, але реальна цифра є більшою, оскільки часто походження вугілля на упакуваннях вказують некоректно. Про це заявив, відкриваючи в Києві семінар з протидії лісової злочинності, провідний консультант з питань лісової політики WWF (Всесвітній фонд природи) у Німеччині Йоханнес Захнен. За його словами, про це свідчать дослідження та статистика, які має WWF.

Так, одним із ключових покупців деревного вугілля з України є Польща, водночас саме вона є серед найбільших постачальників вугілля-гриль до Німеччини. Власне українського продукту на ринку – лише 12%.

Йоханнес Захнен уточнює, що перевірки вугілля різних виробників виявили порушення у 86% випадків, зокрема – неправильно вказані вміст та країна походження, або є ознаки того, що деревина для вугілля зрубана нелегально.

Також, додає дослідник, від моменту заборони експорту з України лісу-кругляку держава за два роки майже удвічі наростила експорт деревного вугілля.

За словами експерта WWF, лісова злочинність є комплексною проблемою для декількох країн-сусідів, оскільки злочинні групи є інтернаціональними та пов’язаними з місцевою корупцією. У Всесвітньому фонді природи пропонують використовувати для виявлення й запобігання лісовій злочинності сучасні технології – супутникове спостереження, радіомітки на деревині, аналіз її ДНК, визначення сорту деревини пошуковими собаками. Також у WWF наголошують, що боротьба з лісовою злочинністю має відбуватися синхронно з антикорупційними реформами.

За даними Інтерполу, екологічна злочинність є третьою за прибутковістю в світі. Так, найбільша її частина, злочини, пов’язані з деревиною, щороку приносять злочинним угрупованням світу від 51 до 152 мільярдів доларів.