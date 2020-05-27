Український Єрусалим, будівництво дороги у лісі, видобуток піску і непрацюючий закон: до чого тут Медведчук і Козак?

На Львівщині порушено кримінальне провадження у зв’язку з будівництвом дороги у лісі приватним підприємством «Керамбуд», кінцевими беніфіціарними власниками якого є брати народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Слідчі з’ясовують, чи законні роботи, чи спричинять плани підприємців руйнування природи навколо паломницького центру Української греко-католицької церкви біля Страдецької гори, чи будівництво і вирубка лісу завдають шкоди природі транскордонного українсько- польського біосферного резервату «Розточчя».

Село Страдч у Львівській області, яке ще називають українськиим Єресалимом, відоме своєю горою і печерним монастирем.

Згідно із письмовими згадками, ще у першій половині XV століття польський король збудував на горі храм, який згорів. Наприкінці XIX століття на місці дерев’яної дзвіниці постала мурована церква. Під час Першої світової війни, а тоді у храмі служив отець Орест Коновалець (дядько голови ОУН Євгена Коновальця), село частково було спалене, зазнала пошкоджень і церква.

Втім, її невдовз відновилиі і досі церква є окрасою Страдецької гори. А всередині – вівтар авторства учнів школи українського художника Олекси Новаківського.

У 1936 році Папа Пій ХІ затвердив це місце, як відпустове і сюди потягнулись звідусіль прочани. У радянський час, звісно, прощі були заборонені, а відновили їх із відродженням УГКЦ.

Сьогодні це улюблене місце для молитви і духовного відновлення багатьох людей.

Страдч відомий своїми масовими щорічними прощами, а віднедавна ще й скандалом, пов’язаним із будівництвом дороги у лісі.

Духовенство наголошує, що великогабаритні машини, які постійно курсуватимуть попри гору, завдадуть шкоди Страдецькій горі, печерам, екосистемі і перешкоджатимуть вірян.

Майже 2,5 кілометри широкої дороги у лісі вже зробили, вирубали дерева. Шлях має йти через річку і стави. Цією дорогою ТОВ «Керамбуд» возитиме пісок із кар’єру у Львів і далі.

Важливо зберегти це місце



«Ми почули, що навпроти нашої гори працює важка техніка і пішли туди, побачили, що валять дерева, їздять трактори. Ми поцікавилися, що там відбувається.

Представники фірми «Керамбуд»з нами зустрілися, коли ми попросили показати дозволи на будівництво, то вони не надали їх. Ми попросили, щоб вони знайшли іншу можливість, щоб не їхала важка техніка попід Страдецьку гору, бо важливо зберегти це місце», – каже настоятель храму отець Іван Колтун.

ТОВ «Керамбуд» будує дорогу у лісі навпроти Страдецької гори, а це десь 500 -700 метрів від неї. Ця частина лісів у користуванні Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Львівського лісотехнічного університету.

ТОВ «Керамбуд» і лісотехнічний університет підписали угоду про спільне користування лісовою дороги. Але на яких підставах робиться реконструкція чи будівництво – невідомо.

Директор Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Лісотехнічного університету Михайло Свистак на запит парафіян відповів, що лісова дорога була у незадовільному стані, потребувала розчищення, що з початку 2020 року там проводиться планова вирубка лісу, яка незавершена, а була запланована до будівництва дороги.

Дорогу планують використовувати, як в потребах лісокомбінату, так і згідно з угодою, з ТОВ «Керамбуд», як об’їзну, для доїзду та обслуговування Великопільського родовища пісків.

Однак жодних громадських слухань не відбулось із цього питання.

Дорога порушить екосистему

Керівник ТОВ «Керамбуд» Андрій Поплавський під час виїзної наради на місці будівництва дороги пояснив, що підприємство розробляє піщаний кар’єр і змушене вивозити пісок через населені пункти, тому вирішило будувати коротшу дорогу через ліс, щоб не створювати проблем людям.

Ми не руйнуємо Страдецької гори

«Ми звернулися до лісового господарства, чи є така можливість, щоб ми лісову дорогу відремонтували і лісничі були не проти, як і сільські ради, щоб була дорога загального користування. Ми не руйнуємо Страдецької гори, а виїжджатимемо з іншого боку, будемо їхати нічого не руйнуючи, через існуючі дамби, які є», – говорить Андрій Поплавський.

Відтак ця дорога проходитиме, за планами фірми, через річку Верещиця і дамбу ставків, яких є кілька.

Це будівництво не зачіпає територію природного заповідника «Розточчя», який розташований за 20 кілометрів від цього лісу, підтвердив директор заповідника Михайло Біляк.

Однак будівництво дороги заборонене через греблі чи дамби, наголосив Радіо Свобода географ, доцент Львівського університету імені Івана Франка Володимир Шушняк.

Зруйнується гребля, порушиться екосистема

«Я дуже добре знаю це місце. Там є ряд ставків і греблі. Через греблі, як і дамби, водним законодавством, багатьма нормативами заборонено будівництво доріг, щоб там проходила важка техніка. Зруйнується гребля, будуть пробоїни, буде забруднення водойм, зокрема річки Верещиця і ставків. Порушиться екосистема», – наголосив Володимир Шушняк.

Якби не розголос, то ані у Яворівській адміністрації, ані у Львівській обласній державній адміністрації, ані в екоінспекції про цю ситуацію нічого б не знали.

Влада каже, що нічого не знали про будівництво дороги

Дорогу просто б збудували і опісля виготовляли документацію, якщо б хтось вимагав, звісно.

З нами ніхто не погоджував будівництва дороги



«З нами ніхто не погоджував будівництва дороги, немає всіх дозвільних, погоджувальних документів від обласних структур. Навіть не повірили, що таке може бути», – пояснив заступник голови Яворівської райради Володимир Мацелюх.

Яворівська районна рада виділяла гроші на впорядкування території Страдецької гори, щоб людям створити зручніші умови для доїзду і перебування під час прощі.

Тепрр 29 травня на сесії районної ради розглядатимуть питання щодо ситуації із будівництвом дороги у лісі.

Яворівська районна адміністрація звернулася у правоохоронні органи, щоб з’ясувати на яких підставах працювала техніка у лісовому масиві і розпочалось будівництво дороги.

Городоцька місцева прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем). Триває слідство.

У Львівській обласній державній адміністрації повідомили Радіо Свобода, що ТОВ «Керамбуд» будує дорогу незаконно.

Не було надано жодних документів щодо будівництва

«Сільські ради, які погодили проїзд у межах лісового масиву, не мають такого повноваження. Бо власником земель лісового фонду є держава в особі обласної адміністрації. Ці землі надані у користування Львівському лісотехнічному університету. Не було надано жодних документів щодо будівництва цієї дороги. Ця дорога планується, як альтернативна, і планується, що проходитиме по дамбі, але це окреме питання, бо будівництво доріг у межах природоохоронних зон, ставків, межах земель водного фонду є особлива процедура переведення їх у землі промисловості», – каже заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Бучко.

Численні громадські організації надіслали звернення до Державної екологічної інспекції України, Нацполіції, Генеральної прокуратури з вимогами захистити інтереси довкілля та держави.

Громадськість обурює те. що це може бути проявом вседозволеності та ігнорування законів тими, хто має зв'язки із політиками.

Зараз роботи призупинені через розголос.

Підприємство має належно підготувати документи.

Читайте ще:

«Зневоднення»: в Україні спостерігається найнижчий рівень води у річках за останні 100 років​

Тривале порушення Росією законів і звичаїв війни загрожує екологічній та техногенній безпеці Донбасу – прокуратура

«Хто підпалює Україну»: чому горять ліси та поля і як із цим боротися​