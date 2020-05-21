Тривале порушення Росією законів і звичаїв війни загрожує екологічній та техногенній безпеці Донбасу – прокуратура

Прокуратура Донецької області повідомила про досудове розслідування справи про «порушення законів та звичаїв війни на тимчасово окупованій території Донеччини» Росією, що загрожує довкіллю Донбасу.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації порушено екологічну рівновагу у регіоні, що призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території, де проживають майже 5 мільйонів осіб. У ході військових дій зруйновано та пошкоджено велику кількість об’єктів інфраструктури, такий стан може негативно позначитися на роботі очисних споруд, захисті сховищ токсичних та радіоактивних відходів, що загрожує погіршенням якості питної води та порушеннями у роботі систем господарського та питного водопостачання. Адже подальше затоплення шахт на окупованій території сприяє виходу на поверхню токсичних шахтних вод і потрапляння їх до річки Сіверський Донець та Азовського моря», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві також вказують, що «такі дії країни-окупанта є порушеннями положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.