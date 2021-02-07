В Україні прогнозують сильні снігопади. Поліція і ДСНС попереджають про обмеження на дорогах

В Україні погіршуються погодні умови: 7 лютого вдень у західній частині країни буде сніг, у Львівській Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях – значний сніг; на Закарпатті – сніг з дощем, ожеледь, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом, 8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях – сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

У Києві 8 лютого прогнозують значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах – ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

У державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають, що такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів, а також до порушення, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту.

У патрульній поліції повідомили, що наразі ситуація на дорогах, де очікується негода, – контрольована й рух автомобільними дорогами держави забезпечений.

«Надалі, щоб запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовагового транспорту та автобусів. Ці заходи необхідні, щоб захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду», - йдеться в повідомленні.

У поліції закликали за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті.