ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 7 лютого

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 7-8 лютого.

Зокрема 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

У Києві 8 лютого обіцяють сильний вітер, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледицю (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується також значне зниження температури: вночі -13…16 градусів, вдень -7…10.

7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значно знизиться температура: на півночі подекуди до -20...24 градусів, вдень – до -8…13 градусів. На півдні буде тепліше: до -5…10 градусів вночі, вдень – -4…+2.

У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв з електропостачанням, а також порушенням руху на автомобільних дорогах.