68 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду – ДСНС

Станом на ранок 31 січня через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у п’яти областях, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях, а саме: Одеська – 32, Миколаївська – 25, Київська – вісім, Дніпропетровська – два та Закарпатська – один. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні служби.

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ДСНС із посиланням на Службу автомобільних доріг уточнює, що заторів на дорогах немає. Для розчищення доріг залучили 1 698 працівників та 1 288 одиниць техніки.

Рятувальники звітують, що за час негоди відбуксирували понад 1 200 автомобілів, з них 32 – карети швидкої допомоги, 30 автобусів, а також надали допомогу 2 200 людям, розчистили від снігу 910 кілометрів доріг.

28 січня ДСНС повідомила про знеструмлення 273 населених пунктів через погодні умови.