За неналежне прибирання снігу на керівників підприємств у Києві склали понад 100 протоколів – КМДА

За несвоєчасне прибирання від снігу інспектори у Києві внесли 772 приписи та склали 102 протоколи на керівників столичних підприємств, повідомила у п’ятницю пресслужба Київміськадміністрації.

«Відповідальність стовідсотково лежить на керівниках підприємств. На жаль, не всі виконують вимоги приписів та вчасно звільняють території від снігу. За статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення, розмір штрафу сягає до 1700 грн. Від 5:00 майже сто інспекторів працюють на секторах, вносять приписи та складають протоколи. Кожного керівника, який не дотримується чинних правил благоустрою, буде притягнуто до відповідальності», – повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

За його словами, місто працює над ліквідацією наслідків негоди в «посиленому режимі». Від 5-ї години ранку інспектори «Київблагоустрій» та райдержадміністрацій перевіряють, як відповідальні за певні об’єкти особи борються зі снігом.

«На дорогах працює техніка, залучено 605 одиниць. Бригади в кількості 5538 комунальних працівників чистять тротуари, зупинки, пішохідні доріжки у парках та скверах», – повідомили в КМДА.

За прогнозами синоптиків, у Києві в суботу вночі без опадів, удень сніг, на дорогах ожеледиця; Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.