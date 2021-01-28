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28 січня 2021, Київ 21:23
Новини | Події

Через негоду в Україні знеструмлені 273 населені пункти – ДСНС

У кількох областях України спостерігається сніжна погода

Через негоду в Україні знеструмлені 273 населені пункти, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 18:00 в Одеській області знеструмлені 153 населені пункти, у Миколаївській – 63, у Кіровоградській – 53, у Київській – 4.

Спостерігається місцями невеликий сніг у Одеській (сніговий покрив (20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) та Вінницькій (до 5 см) областях. Невеликий сніг з дощем є в Миколаївській (до 15 см) та Херсонській (до 1 см) областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування здебільшого забезпечений. Виняток – усі місцеві дороги Одещини та автодороги державного значення М-15 (Одеса-Рені) та М-16 (Одеса – Кучурган), де заборонений рух транспортних засобів всіх видів.

У Миколаївській області обмежений рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі
М-13 (Кропивницький-Платонове).

До дев’яти населених пунктів Одеської області відсутній проїзд. Шість із них у Білгород-Дністровському, два – у Березівському, ще один – в Одеському.

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