Внаслідок негоди знеструмлено 143 населених пункти – ДСНС

В Україні станом на ранок 28 січня внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру знеструмлено 143 населених пункту. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Без електроенергії залишилися населені пункти у чотирьох областях: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Окрім того, залишається обмеженим рух транспорту на автодорозі Одеса-Рені, там розчищають сніг. На решті доріг державного значення проїзд забезпечено.

«Підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування понад 100 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 360 громадянам). Від ДСНС залучалося 218 людей та 63 одиниці техніки», – мовиться у повідомленні.

Загалом до розчистки доріг залучили понад 2400 працівників та 1700 одиниць техніки.