Снігопади в Україні: 14 січня сталося понад 1200 ДТП – поліція

Протягом доби 14 січня, коли в багатьох областях йшов сніг, в Україні сталися понад 1200 ДТП, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і Києві. Посилено працюють усі оперативні служби. Від початку доби 14 січня надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП на території України», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці пізно ввечері 14 січня.

За його словами, на період складних погодних умов цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення.

«На автошляхах України, де через негоду можливе ускладнення руху транспорту, поліцейські, спільно з рятувальниками та комунальними службами, готові до надання необхідної допомоги учасникам дорожнього руху», – додав Білошицький і закликав водіїв бути уважними на дорозі.

За даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, в північних областях місцями – до 21 морозу, вдень до 10-16° морозу, 17-18 січня холодна погода утримається.

За даними патрульної поліції, в Україні впродовж 2020 року сталося понад 168 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинула 3541 людина, 31 974 людини були травмовані.