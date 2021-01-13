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13 січня 2021, Київ 13:34
Новини | Події

В Україні за 2020 рік 3,5 тисячі людей загинули в ДТП – поліція

ДТП на Львівщині, грудень 2020 року

В Україні впродовж 2020 року сталося понад 168 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинула 3541 людина, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми», – написав він у фейсбуці 12 січня.

Основними причинами ДТП він назвав:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду перехресть;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • недотримання дистанції.

Крім того, в поліції додали, що сталася 7641 ДТП із загиблими чи травмованими пішоходами, в яких загинули 1198 людей і 6959 – травмовані.

Також в Україні сталися 4432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинули, 3957 – травмовані.

Окрім цього, за 2020 рік в Україні сталося 1768 ДТП із загиблими чи травмованими велосипедистами, в яких загинули 235 осіб і 1610 – травмовані.

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