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30 грудня 2020, Київ 15:02
Новини | Події

Біля Києва сталася ДТП за участю 8 автомобілів, дві людини постраждали – поліція

У поліції закликали водіїв бути обережними і за можливості утримуватися від поїздки за згаданим маршрутом

На автодорозі Київ – Одеса в районі села Віта-Поштова на Київщині вранці 30 грудня зіткнулися вісім автомобілів, внаслідок чого постраждали двоє людей, їх шпиталізували, повідомила патрульна поліція.

«Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковано. Об’їзд здійснюється по двох правих смугах. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські», – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали водіїв бути обережними і за можливості утримуватися від поїздки за згаданим маршрутом.

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